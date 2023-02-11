İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Edin Hazard, Kevin De Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı.

Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon liraya satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.