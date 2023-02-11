Depremzedeler için 3 formaya 1 milyon lira
Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Edin Hazard, Kevin De Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formaları 1 milyon TL'ye satıldı.
İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Edin Hazard, Kevin De Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı.
Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon liraya satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.
Kampanyamız kapsamında toplam bağış miktarımız 6 Milyon TL'ye ulaştı.— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 11, 2023
Açık artırmalarımız birkaç gün daha çok önemli isimlerle devam edecek.
Devam eden açık artırmalara katılmak için @TeamDemiral 'a ulaşabilir ve https://t.co/eqWC1MiX4r'dan takip edebilirsiniz.
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