Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında dün Adıyaman'da çalışmaların 113. saatinde enkaz altından çıkarılan Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e hastane yolunda mesaj göndermişti.

Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen Mesut, Arda Güler'e sevgisini dile getirirken genç futbolcu paylaştığı video ile cevap vermişti.

Bugün ise Arda Güler ile Mesut, telefonda görüntülü görüştüler. Enkazdan çıkarılan Mesut, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor. En kısa zamanda bize gelmeni istiyorum ağabey. Başarılar diliyorum" dedi.

Arda Güler ise "Sağ ol kardeşim. Biz seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim" diye konuştu.