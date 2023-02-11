Sarı-kırmızılı kulüp, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenleri tahliye etmesi için futbol A takımı otobüsünü de bölgeye gönderdi.

Depremin ikinci günü Hatay'a giderek yardım malzemesi dağıtımında yer alan Kerem, takım otobüsü şoförü Feyyaz Yalçın aracılığıyla görüntülü görüştüğü çocuklara moral vermeye çalıştı.