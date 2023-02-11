Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzede çocuklara moral telefonu
[Fotograf: AA]
Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenleri tahliye etmesi için futbol A takımı otobüsünü de bölgeye gönderdi.
Depremin ikinci günü Hatay'a giderek yardım malzemesi dağıtımında yer alan Kerem, takım otobüsü şoförü Feyyaz Yalçın aracılığıyla görüntülü görüştüğü çocuklara moral vermeye çalıştı.
Takım kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelere desteğini gösteriyor.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2023
Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1-P2 Otopark Alanı ve Taçspor Tesisleri'nde yer alan yardım merkezimize bekliyoruz. pic.twitter.com/GJXmrtXV4F
Etiketler: Deprem Galatasaray
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