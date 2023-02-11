Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "5000'e yakın gönüllü gencimizle deprem bölgesindeyiz. Nice binlercesi de Türkiye'nin dört bir yanında yardım toplama organizasyonunu sürdürüyor. Gönülden gönüle köprüler kuruyor, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

5000’e yakın gönüllü gencimizle deprem bölgesindeyiz!



Nice binlercesi de Tükiye’nin dört bir yanında yardım toplama organizasyonunu sürdürüyor.



Gönülden gönüle köprüler kuruyor, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz.#GSBHepYanında pic.twitter.com/ouJbMWyXi0 — Gençlik ve Spor Bakanlığı ???????? (@gencliksporbak) February 11, 2023