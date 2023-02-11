Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
GSB 5 bine yakın gönüllü gençle depremzedelere yardım ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5000'e yakın gönüllü gençle "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgede vatandaşlara yardımcı olduklarını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "5000'e yakın gönüllü gencimizle deprem bölgesindeyiz. Nice binlercesi de Türkiye'nin dört bir yanında yardım toplama organizasyonunu sürdürüyor. Gönülden gönüle köprüler kuruyor, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
5000’e yakın gönüllü gencimizle deprem bölgesindeyiz!— Gençlik ve Spor Bakanlığı ???????? (@gencliksporbak) February 11, 2023
Nice binlercesi de Tükiye’nin dört bir yanında yardım toplama organizasyonunu sürdürüyor.
Gönülden gönüle köprüler kuruyor, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz.#GSBHepYanında pic.twitter.com/ouJbMWyXi0
Etiketler: Deprem Gençlik ve Spor Bakanlığı
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