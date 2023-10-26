Cumhuriyet kadını İlke yine "ilk" peşinde

Brezilya'nın Rio kentinde 2016 yılında düzenlenen olimpiyatlarda 35'inci olan, Tokyo 2020'de elde ettiği 5'incilikle madalyaya çok yaklaşan İlke Özyüksel, elde ettiği başarılar ve Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlke Özyüksel, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle kadınların kamusal alanda var olmaya başladığına vurgu yaptı.

"Cumhuriyet kadını olduğum ve kendi alanımda ilkleri başardığım için gururluyum. Kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da her şeyi başarabileceğini Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği başarılarla kanıtladı. Ben de modern pentatlon gibi ne yazık ki ülkemizde pek de bilinmeyen bir branşta yarışan biri sporcu olarak çocuklara örnek olabildiysem ne mutlu bana."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

İlke, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk modern pentatloncu olmanın gururunu yaşadı.

"Rio'da ilk kez olimpiyatlarda mücadele ettim, 35'inci oldum. Sonra Tokyo'da da milli formayı giydim. Orada ise 5'inci oldum. İki olimpiyat arasında bu kadar ilerleme kaydetmem çok çalışmamın sonucu. Umarın Paris'te de ileriye bir adım daha atar ve Cumhuriyet kadını olarak ülkeme branşımda ilk olimpiyat madalyasını getirebilirim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"İnsan ismini yaşar"

İlke Özyüksel, 'İnsan ismini yaşar' sözüne atıfta bulundu.

"Böyle bir sözümüz var. Ben de Avrupa, dünya çapındaki organizasyonlarda ilkleri başardım, rekorlar kırdım. Sanırım bu söz benim için de geçerli. Umarım Paris 2024'te de İlke, yeni bir ilke imza atar ve Cumhuriyet kadınının yapabileceklerini Paris'te tüm dünyaya gösterir."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

İlke Özyüksel, modern pentatlon çoklu bir branş olduğu için bu alanda bir sporcunun gelişiminin uzun yıllar aldığına dikkat çekti.

"Çocukluğumdan beri binicilikten eskrime yüzmeden atıcılığa oradan koşuya gidip geliyorum. Sadece ben değil, babam annem, şimdi eşim de benimle bu zorlu süreçleri yaşıyor. Bu kadar emeğin karşılığını birçok başarıyla, madalyayla, rekorla aldım ancak bir sporcu için en önemlisi olimpiyatlarda ülkesini temsil ederek madalya almaktır. Elde etiğim hiçbir başarıdan sonra 'Tamam bitti, buraya kadar' demedim. Hep gözüm olimpiyat madalyasındaydı. İlk ikisi benim için tecrübe oldu, şimdi bu tecrübelerle kürsüye çıkmanın zamanının geldiğini düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

İlke Özyüksel, imkansızlıklar içinde ülkesini, bağımsızlığını savunarak canını vermiş bir neslin torunları olduklarını vurguladı.

"Atatürk'ün açtığı ışıklı yolda sapmadan, ondan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımalıyız. Bu konuşarak olmuyor ancak çalışarak başarabiliriz. Yalnızca sporda değil, sanat, edebiyat ve bilimde de ülkemizi en ileriye taşıyıncaya kadar var gücümüzle çalışmalıyız."