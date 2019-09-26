35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Basketbol Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi..

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 79-74 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla kupayı 12. kez müzesine götürürken, Fenerbahçe Beko ise 7 şampiyonlukta kaldı.

Anadolu Efes’te Simon'un 22, Micic'in 16 sayısı şampiyonlukta önemli rol oynarken, sarı-lacivertlilerde ise en skorer isim 16 sayı ile Williams oldu.

Maçtan notlar...

Karşılaşmaya Anadolu Efes etkili başladı. Williams'ın sayılarıyla eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotta oyunun kontrolünü bırakmadı. Son saniyelerde etkili olan sarı lacivertliler ilk periyotu 20-19 önde tamamladı.

2'nci periyotta Anadolu Efes, pota altında aldığı sayılarıyla öne geçti. Fenerbahçe Beko ise Melih Mahmutoğlu’nun sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 39-37 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes vites yükseltti. Periyoda iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 21'inci dakikayı 41-37 önde geçti. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 64-52 önde kapattı.

Mücadelenin son periyodu iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 69-60'lık Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi.

Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıpları ile farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, maçın bitmesine 2 dakika kala sayılarıyla farkı 3'e indirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Aradolu Efes üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 79-74 kazanarak 12'nci kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kaynak: TRT Spor, DHA