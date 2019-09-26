Spor
Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi26 Eylül 2019 Perşembe 18:51 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 18:52
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
13. dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında ceza yayının hemen önünde topla buluşan Rahmetullah Berişbek'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
55. dakikada Osmaniyespor'da kaleciyle defans arasında anlaşmazlık yaşanınca ev sahibi Gençlerbirliği 2-0 öne geçti. Osmaniyespor defanstan top çıkarırken Hamit Bayraktar meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda'ya vermek istedi ancak kaleci kalesini terk edince top ağlarla buluştu: 2-0
Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Kaynak: AA
Etiketler: gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası