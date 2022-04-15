Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin altıncı gününde 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı geçildi. Etaba, 25 takımdan 157 bisikletçi katıldı.

Balıkesir'in termal su ve dağ turizmi seçenekleri sunan Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ndeki Sarıkız Heykeli önünden startı verilen etapta bisikletçiler, Altınoluk'tan geçerek Çanakkale il sınırına girdi. Ayvacık ve Ezine ilçelerini geride bırakan sporcular, 149. kilometrede 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek kıta değiştirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Mehmetçik'e Saygı Anıtı'ndan ilerleyen bisikletçiler, 57. kez düzenlenen turun 6. etabı 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde tamamladı.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda sporcular 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçti. pic.twitter.com/RTctrbkpV9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2022

Son metrelerinde yokuş çıkılan etabın bitişi yine sprinterlerin mücadelesine sahne oldu. Son anlarda iyi yer turan Belçika'nın Caleb Ewan 4 saat 54 dakikalık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Ewan, bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bu yılki 2, genelde de dördüncü etap zaferine imza attı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından Hollandalı Danny van Poppel üçüncü oldu.

Yarış sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

[Fotoğraf: AA]

Mayolar

Zorlu bir tırmanışa sahne olan dördüncü günkü İzmir-Manisa etabını ilk sırada tamamlayan İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, genel klasman liderliğini sürdürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milli bisikletçi Mustafa Sayar, genel klasmanda Sepulveda'nın 1 dakika 10 saniye gerisinde 9. sırada yer buldu.

Belçikalı Jasper Philipsen de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kaptırmadı.

ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan, en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayoyu Sepulveda'danın elinden aldı. Granigan, son 2 etapta Sepulveda'nın olan kırmızı mayoyu vekaleten giymişti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür, Türkiye güzellikleri mayosunu (Beyaz) takım arkadaşı Vitaliy Buts'tan devraldı.

[Fotoğraf: AA]

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçildi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tarihi bir etap gerçekleştirildi.

"Tarihe, doğaya saygı" sloganıyla düzenlenen turun 6. etabında 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabında bisikletçiler, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçti.

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan Tour of Türkiye'de Asya ile Avrupa arası ilk kez Çanakkale Boğazı üzerindeki köprüden bisikletle geçildi.

[Fotoğraf: AA]

Avustralyalılar damga vuruyor

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda geride kalan 6. günde 4. kez bir Avustralyalı etap kazandı.

Turda ilk günkü Bodrum-Kuşadası ile bugünkü Edremit-Eceabat etaplarını Caleb Ewan kazanırken, ikinci günkü Selçuk (Efes)-Alaçatı etabını Avustralyalı Alexander Groves ilk sırada bitirdi. Turda 5. günündeki Manisa-Ayvalık etabını da bir başka Avustralyalı Sam Welsford ilk sırda geçti.

Avustralyalılar, aldıkları 4 etap zaferiyle 57. kez düzenlenen Tour of Türkiye'de başarılı bir grafik çizdi.

[Fotoğraf: AA]

Caleb Ewan istediğini aldı

Avustralyalı sporcu Ewan, ülkesi için öneme sahip Gelibolu'daki etabı kazanma hedefini gerçekleştirdi.

Yarışta ilk gün etap zaferinin ardından Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu'nun kendisi ve tüm Avustralyalılar için ayrı bir önemi olduğunu belirten 27 yaşındaki bisikletçi, "O etabı kazanabilmek için elimden geleni yapacağım." demişti.

Edremit-Eceabat etabında büyük bir mücadele gösteren Caleb Ewan, finişi ilk sırada geçti.

Caleb Ewan: Tarih olarak burası bizler için çok önemli

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun altıncı gününde 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı geçildi. Bitiş çizgisini ilk sırada geçen Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

27 yaşındaki bisikletçi, 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde sona eren etabın bir Avustralyalı olarak kendisi için çok önemine değindi.

"Bugünkü etabı kazanan anlamından dolayı bir Avustralyalı olmalıydı. Tarih olarak burası bizler için çok önemli. Son sprintten önceki zor bölümü biliyordum. Finişe kadar bunlara dayanarak kuvvetli bir şekilde finişe geldim. Benim için çok anlamlı bir zafer."

Ewan, Gelibolu'yu okulda tarih derslerinden okuduğunu anlattı.

"Gelibolu bizler için çok önemli. Gelibolu'nun burada olduğunu 3 yıl önceki turda öğrendim. Bu şekilde bu yarışın önemini daha fazla anladım."

Ewan, ilk gün kazandığı Bodrum-Kuşadası etabı ile bugünkü etabı kıyasladı.

"Farklı finişler oldu. İlkinde çok hızlı ve toplu bir sprintle kazandım. Bugün ise biraz daha farklı bir profil vardı. Zor bir finiş oldu. Bu iki tarz finişten bugünkünü tercih ederim. Bu tip finişlerin kendime daha uygun olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki finiş de benim için uygun olacak. Yarın da finiş zor olacak."