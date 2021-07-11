Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ali Gürbüz'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ata sporumuz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve er meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Ata sporumuz, 660. Tarihi #Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve Er Meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G1nDRRFZep— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 11, 2021
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