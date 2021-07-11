Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ata sporumuz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve er meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ata sporumuz, 660. Tarihi #Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve Er Meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G1nDRRFZep — Fuat Oktay (@fuatoktay) July 11, 2021