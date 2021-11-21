Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı
[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu'nu kutladı]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.
"Gurur duyuyoruz seninle şampiyon. Dünya Superbike Şampiyonası'nda tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum."
Etiketler: Fuat Oktay Toprak Razgatlıoğlu
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