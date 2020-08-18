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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2020
Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti.
Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. pic.twitter.com/DJDmNWqDpG
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