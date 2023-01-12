Takımın ikinci kaptanı Dilara Sağbaş,yoğun ve tempolu bir ilk devre geçirdiklerini anlattı.

İkinci devreye hazırlandıklarını aktaran pasör çaprazı Dilara, ilk yarıyı hedefledikleri yerde tamamladıklarını belirtti.

Dilara, taraftarın etkisiyle sahalarında oynadıkları maçlarda güzel sonuçlar aldıklarını hatırlattı.

"Kayıplarımız oldu ama evimizde gerçekten taraftarla büyüdüğümüzü düşünüyoruz. O destek muhteşemdi. 2022 bize başarılı ve şanslı gelmişti. Geçen sene Süper Lig'e çıkmıştık. Yine inşallah 2023'te ikinci devrede bizim için hayırlı olur. İnşallah 2. devrede ilk 8 içerisinde kalarak, hatta kısmetse Avrupa'ya kalarak güzel ve başarılı bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz."

Geçen sezon da Çukurova Belediyesi Adana Demirspor formasını terlettiğini anımsatan Dilara, çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Hedeflediğimiz noktaya gelebilmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Orta oyuncu Ceren Çağlar Baysal da ilk yarıyı hedefledikleri yerde bitirdiklerini söyledi. Ceren, yorucu ve keyifli bir ilk devre geçirdiklerini aktardı.

"Özellikle evimizde oynadığımız maçlar hem izleyiciye hem bize keyif veren maçlardı. Aynı zamanda çok yoğun bir devre geçti. Hafta içi ve sonu maçlar oynadık. Yorucuydu ama keyif aldığımız bir devre oldu."

[Fotoğraf: AA]

Ceren, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüklerine dikkat çekti.

"Biraz hava değişikliğiyle ilgili sıkıntılarımız oldu, ama hazırlıklarımız son derece güzel gidiyor. İkinci devre daha iyi olmak, hedeflediğimiz noktaya gelebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz önce ilk 8'e girmek ve sonra Avrupa'da oynamak. Bunun için çok disiplinli çalışmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Bu devrede bu hedefimiz doğrultusunda oynayacağız, çalışacağız."

İçerideki maçlarda taraftarların desteğinin pozitif etki yarattığını ve çok önemli olduğunu vurgulayan Ceren, ikinci yarıda da bu desteği görmek istediklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]