Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Claudio Taffarel, yaklaşık 2 aydır Liverpool'da kaleci antrenörlüğü görevini sürdürüyor.

İngiliz kulübünün internet sitesine röportaj veren 55 yaşındaki antrenör, kariyeri açısından önemli bir adım attığını söyledi.

Taffarel, düşündüğünden daha da iyi bir ortam bulduğunu belirtti.

"Çok büyük bir kulüp ve inanılmaz bir geçmişe sahip. Bu yüzden küçük detaylarla ilgilenmezler diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Her şeyle ilgileniyor ve sizi rahat ettirmek için çabalıyorlar."

Taffarel: Alisson dünyanın en iyi kalecilerinden biri

Claudio Taffarel, Liverpool kalesini koruyan vatandaşı Alisson Becker'i çocukluğundan beri tanıdığını dile getirdi.

"Bana her zaman aynı kulüpte yer almak istediğini dile getirirdi. Onunla çalışmak hep aklımdaydı ancak Galatasaray'a odaklanmıştım ve milli takımda görev yapıyordum. Sonunda Liverpool'da buluştuk. Alisson, dünyanın en iyi kalecilerinden biri."

Klopp: Bize katkı sağlayacağına inanıyorum

Teknik direktör Jürgen Klopp ise, Claudio Taffarel'in ekibe katılmasından sonra açıklamalarda bulundu.

"Kalecilikte kendi felsefemizi oluşturmak istiyoruz. Dünyanın en iyi iki kalecisi Brezilyalı ve bu yüzden tercihimizi Taffarel'den yana kullandık. Bize katkı sağlayacağına inanıyorum."