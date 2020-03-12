Çimşir'li Trabzonspor yenilgi yüzü görmedi
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın takımdan ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir yönetimi, 70 günlük görev süresi içerisinde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.
Süper Lig'de erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 52'ye yükselten Trabzonspor, liderliği tekrar devralırken teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerliyor.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik adamın 70 günlük görev süresi içerisinde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.
Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak şampiyonluğun da güçlü adaylarından biri oldu.
Ünal Karaman dönemini geride bıraktı
Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan bordo-mavililer, Çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, Çimşir ile 2,5 puan ortalaması yakalarken Karaman ile aynı dönemde 1,87 de kalmıştı.
Büyük maçlarda da iyi sonuçlar
Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi.
Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, kupada da Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
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