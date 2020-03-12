Süper Lig'de erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 52'ye yükselten Trabzonspor, liderliği tekrar devralırken teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerliyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik adamın 70 günlük görev süresi içerisinde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.

Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak şampiyonluğun da güçlü adaylarından biri oldu.

[Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi. - Fotoğraf: AA]

Ünal Karaman dönemini geride bıraktı

Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan bordo-mavililer, Çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Çimşir ile 2,5 puan ortalaması yakalarken Karaman ile aynı dönemde 1,87 de kalmıştı.

[Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı. - Fotoğraf: AA]

Büyük maçlarda da iyi sonuçlar

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, kupada da Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.