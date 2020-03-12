Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Çok kötü başladığı sezonda son 12 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyet ve averajla kendine 8. sırada yer bulan sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibine 82-68 mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yunan temsilcisi 81-78'lik skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 538. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 538. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 537 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 229 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 335 maçın 197'sini kazandı, 138'inde sahadan mağlup ayrıldı.