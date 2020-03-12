Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak.

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 14 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Bu sezon 21 etap düzenlenecek

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.

17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.

Bahreyn Grand Prix'si seyircisiz yapılacak

Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

15 Mart: Avustralya Grand Prix

22 Mart: Bahreyn Grand Prix

5 Nisan: Vietnam Grand Prix

3 Mayıs: Hollanda Grand Prix

10 Mayıs: İspanya Grand Prix

24 Mayıs: Monaco Grand Prix

7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

14 Haziran: Kanada Grand Prix

28 Haziran: Fransa Grand Prix

5 Temmuz: Avusturya Grand Prix

19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

2 Ağustos: Macaristan Grand Prix

30 Ağustos: Belçika Grand Prix

6 Eylül: İtalya Grand Prix

20 Eylül: Singapur Grand Prix

27 Eylül: Rusya Grand Prix

11 Ekim: Japonya Grand Prix

25 Ekim: ABD Grand Prix

1 Kasım: Meksika Grand Prix

15 Kasım: Brezilya Grand Prix

29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix