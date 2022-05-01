Bolu'da Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2022 yılına iyi başladıklarını belirterek, dünya kupalarında madalyaların geldiğini kaydetti.

Çelen, cimnastikte branşların fazla olduğuna işaret etti.

"Önümüzde her branşın Avrupa Şampiyonası var. Öncelikle trambolin cimnastiğin İtalya'da Avrupa Şampiyonası olacak. Ritmik cimnastiğin İsrail'de Avrupa Şampiyonası olacak. Aerobik cimnastiğin Portekiz'de dünya şampiyonası olacak. Artistik cimnastiğin Dünya Şampiyonası İngiltere'de yapılacak. Bunların hepsine final ve madalya için gidiyoruz."

Çelen, cimnastik camiasından madalya beklentisinin arttığını dile getirdi.

"Sorumluluğumuz arttı. Hedefimiz madalya almak. Her branşımızın farklı farklı olimpiyatlar için hedefi var; artistik cimnastik ilk 12 takım arasına katılıp takım olarak 5 kişiyle olimpiyatlara gitmek. Türk cimnastiğinin en büyük hedefi; takım olarak olimpiyatlara gitmek, ritmik cimnastikte olimpiyatlara katılmak. Bugüne kadar hiç katılamadık. Trambolinde de katılmak. Orada da hiç katılamadık. Kızlarda da en az bir kişilik kotayı almak."

[Fotoğraf: AA]

Çelen, Tokyo'da 7 final yaptıklarını ve bir bronz madalya aldıklarını hatırlattı.

"Aldığımız madalyayı gümüş ve altına çevirmek istiyoruz. Hedefimiz bu doğrultuda ve ilerliyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Bolu, İzmir ve İstanbul'daki merkezlerde kamplarımız hızlı bir şekilde devam ediyor."

"Birçok ülke Türkiye'de kamp yapmak istiyor"

Çelen, alınan başarılarla yurt dışında da Türk cimnastiğine ilginin arttığını anlattı.

"Birçok ülke bizimle kamp yapmak istiyor. Karşılıklı müsabaka yapmak istiyor. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle 25 kişilik trambolin milli takımını da misafir ediyoruz İstanbul'da. Onları da hazırlıyoruz bir taraftan. Türkiye'nin bu noktada ne kadar kucaklayıcı bir tavır sergilediğini söylemek istiyoruz."

Çelen, cimnastiğin 81 ile yayıldığını belirterek, bu spor branşının geleceğinin aydınlık olduğunu kaydetti.

Çelen, göreve geldiklerinden bu yana yaşanan gelişmelerden bahsetti.

"Federasyon başkanlığına geldiğimizde (2012) 24 il cimnastik taahhüdü yapmıştı, 12 ilde yapılıyordu. Şimdi 81 il cimnastik yapıyor, 76 il yarışıyor. 1200 lisanslı sporcu vardı, bugün 120 bin. Bunlardan 600'ü yarışıyordu, şimdi 25 bini yarışıyor. Çok ciddi bir büyüme var. Yeni projelerimizle birlikte bu sayıyı milyonlara çıkaracağız. Biliyoruz ki çok daha fazla sporcumuz var ama lisans çıkarmıyor ve kayıt altına alınmıyor. Artık sporcularımız kulüplerle lisans altına alınacak, sayılar artacak. Hedefimiz milyonlara ulaşmak."