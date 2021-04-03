Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Pulisic'in 27. dakikada attığı golle öne geçti ancak Thiago Silva'nın 29. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı.

Diagne ikinci golünü attı

Bu noktadan sonra oyunun kontrolünü ele geçiren West Bromwich, Pereira'nın 45+2, 45+4, Robinson'ın 63, 90+1 ve Mbaye Diagne'nin 68. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Chelsea'nin ikinci golü ise 71. dakikada Mount'tan geldi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiraladığı Diagne, Premier Lig'deki 10. maçında 2. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, ligdeki 10 karşılaşmalık yenilmezlik serisi bitti. West Bromwich, puanını 21'e yükseltti. Chelsea ise 51 puanda kaldı.