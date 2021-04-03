Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı farklı yendi.

Hatayspor'un gollerini 21 ve 72. dakikalarda Mame Biram Diouf ile 29. dakikada Ruben Ribeiro ağlarla buluşturdu.

79. dakikada Popov kırmızı kart görerek Hatayspor'un 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yenilgi alan Galatasaray son 5 maçta 3'üncü mağlubiyetini aldı. Galatasaray, 32. haftayı 61 puanla kapattı.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Hatayspor 14. galibiyetini alarak 49 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

GOL - 21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu. 2-0

36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 72. dakikada ani gelişen Hatayspor akınında sağ kanattan ortaya doğru gönderilen uzun topu Diouf, Etebo'dan önce araya girerek önüne aldı. Devamında kaleci Muslera'yı çalımlayıp sağ çaprazdan topu ağlara yolladı. 3-0

[Fotoğraf: AA]

VAR İNCELEMESİ - 78. dakikada Onyekuru'nun sol çaprazdan içeri sokulmak isterken Popov'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon için bir inceleme tavsiyesi geldi. Abdulkadir Bitigen pozisyonu izleyecek.

KIRMIZI KART - 79. dakikada VAR incelemesi sonrası pozisyonun dışarıda olduğunu tespit eden Abdulkadir Bitigen, Popov'a bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk.90+6 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk.90+6 Muhammed Mert), Traore (Dk. 81 Isaac Sackey), Akintola (Dk. 88 Burak Çamoğlu), Kamara, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi (Dk. 46 Martin Linnes), Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Feghouli (Dk. 46 Ryan Babel), Onyekuru (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Radamel Falcao).

Goller: Dk. 21 ve 72 Diouf, Dk. 29 Riberio (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Arda Turan, Dk. 62 Şener Özbayraklı (Galatasaray), Dk. 37 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Mesut Çaytemel, Dk. 52 Muhammed Kamara, Dk. 57 Babajide Akintola, Dk. 64 Santos (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Popov (Atakaş Hatayspor)