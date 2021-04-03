Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'da Boupendza'nın testi negatif çıktı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Hatayspor'un Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.
Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Covid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nın maçlarının ardından Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.
Vardı, Boupendza'nın Türkiye'de yapılan son Covid-19 testinin sonucunun ellerine ulaştığını aktardı.
"Boupendza'nın Gabon'da yapılan testi negatifti, Türkiye'de de test yaptırdık, yapılan test sonucu tekrar negatif çıktı."
Vardı, Boupendza'nın bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçında teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev vermesi halinde forma giyebileceğini sözlerine ekledi.
Etiketler: Hatayspor
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