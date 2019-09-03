Bu yıl 31’incisi düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Çeyrek final mücadelelerine Türkiye ve Polonya ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Ankara’da Hollanda ile karşılaşacak.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Grup maçlarını namağlup tamamlayan Hollanda ise son 16 turunda Yunanistan’ı 3-0’lık rahat bir skorla geçti.

Tüm karşılaşmalardan 3-0 galip ayrılan Hollanda, turnuvada set kaybetmedi.

Milliler, son 2 şampiyonanın finalisti Hollanda ile yarı final için mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları rakibini elediği takdirde yarı finalde Polonya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: TRT Spor