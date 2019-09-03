Galatasaray, transfer dönemine Christian Luyindama’nın bonservisini alarak başladı.

Sarı Kırmızılılar daha sonra; Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı’yı kadrosuna kattı.

Son şampiyon, art arda açıklanan transferlerden sonra Jimmy Durmaz ile kaleci Okan Kocuk’a sarı kırmızılı formayı giydirdi.

Fernando’yu 4 buçuk milyon euro'ya Sevilla’ya satan Galatasaray, orta sahasını Jean Michael Seri ve Steven Nzonzi'yi kiralayarak güçlendirdi.

Emre Mor’u da renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip, alternatifli bir kadro kuracağının sinyallerini verdi.

Diagne gitti

Galatasaray, bir yandan da Mbaye Diagne ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyordu.

Senagalli futbolcu, satın alma opsiyonuyla Club Brugge’e kiralandı.

Transferin gözdesi Falcao

Galatasaray’da transferi en çok beklenen isim Radamel Falcao oldu.

Sarı kırmızılılar, hazırlanan özel bir video ile Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.

Mario Lemina, Florin Andone ve Taylan Antalyalı ise transfer döneminin son gününde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Kaleci rotasyonunda yer alan İsmail Çipe kiralık, Eray İşcan ise bonservisiyle İstikbal Mobilya Kayserispor'un yolunu tuttu.

Ozornwafor İspanya ikinci lig takımlarından Almeria'ya kiralandı.

Kostas Mitroglou ise kariyerine PSV Eindhoven'da devam ediyor.

Sözleşmesi sona eren; Muğdat Çelik, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok ile yollar ayrıldı.

Kaynak: TRT Spor