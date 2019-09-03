Medipol Başakşehir'de istikrar devri sona erdi.

Uzun yıllardır aynı teknik adam ve futbolcular ile yola devam eden turuncu lacivertliler, bu yaz transfer döneminde adeta sil baştan bir takım kurdu.

İstanbul temsilcisi, önce uzun yıllardır görev yapan teknik direktörü Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı, ardından birçok futbolcusuyla vedalaştı.

Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan turuncu lacivertliler, 14 oyuncu ile yollarını ayırdı....

Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah, Marcio Mossoro, Napoeloni, gibi uzun yıllardır formasını giydiği isimlerle vedalaşıldı.

Medipol Başakşehir ayrıca, Chedjou, Mevlüt Erdinç, Soner Aydoğdu, Alparslan Erdem, Serdar Taşçı ve Kudryashov'u da takımdan gönderdi.

İstanbul ekibi, kadrosunu 14 isim ile güçlendirdi.

En çok bonservis Crivelli'ye

Medipol Başakşehir'in bonservisine en çok para ödediği isim Enzo Crivelli oldu...

24 yaşındaki golcü isim, Fransa'nın Caen ekibinden 2 nokta 7 milyon euro'luk bedelle kadroya katıldı.

Transferde daha çok yurt içinden ve Türkiye tecrübesi yaşamış oyuncular tercih edildi.

Turuncu lacivertliler bu anlamda Muhammed Şengezer, Daniel Aleksic, Mehmet Topal, Azubuike, Aziz Behich ve Martin Skrtel'i kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi, İspanya 2'inci ligi takımı olan Lugo'dan stoper Miguel Viera'yı, Salzburg'un golcü ismi Fredrik Gulbrandsen'i, Hamburg'tan Berkay Özcan'ı ve Portekiz temsilcisi Desportivo'dan savunmacı Ponck'u da renklerine bağladı.

Medipol Başakşehir, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Furkan Soyalp ve Muhammet Demir'i de Gazişehir Gaziantep'e kiraladı.

Kaynak: TRT Spor