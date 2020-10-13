Milli futbolcu Cengiz Ünde, Sırbistan ile yarın Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesinde, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon hem kulüp takımında hem de milli takımda maçlara yedek başladığının hatırlatılarak bu durumun motivasyonunu nasıl etkilediğinin sorulması üzerine genç futbolcu, "Leicester City'de ilk maçımda sonradan oyuna girdim. İlk maçımdı. Umarım kısa sürede ilk 11 formama kavuşurum ve milli takıma daha hazır bir şekilde gelirim. Tamamen hazır olduğumu düşünüyorum. Her zaman iyi performans gösterdiğimi, bunu daha da iyi hale getireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Önlerinde zorlu maçların olduğunu aktaran 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Yarın büyük bir maç oynayacağız. Bu karşılaşmayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Şu an en önemli odak noktamız bu maç." ifadelerini kullandı.

"Kazanmak istiyoruz"

Ay-yıldızlı futbolcu, Uluslar B Ligi'nde 1-1 sona eren Rusya maçında sonradan oyuna girip katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Çok pozisyona girdik. İki önemli şutum kaleci tarafından çıkarıldı. Bunun için çok üzgünüm. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok sayıda pozisyona girmiştik. Son dakikalarda Zeki'nin kaçırdığı net bir pozisyon vardı. Önümüzde yeni bir maç var. Bu müsabakayı kazanmak istiyoruz."

"Ben her zaman hazırım"

Milli futbolcu, Rusya müsabakasına sonradan girmesiyle ilgili soru üzerine, "Her zaman oynamak için hazırım. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan oyuna girmek veya ilk 11 oynamak hocamızın takdiri. Ben her zaman hazırım. Ne zaman forma şansı gelirse elimden geleni yaparım." dedi.

Cengiz, formunun iyi olduğunu anlattı.

"Herkes eski performansımı konuşuyor. Sakatlıklardan sonra kötü giden bir performansım da olmadı. Pandemi öncesinde sürekli oynuyordum. Sonrasında oynamadım. Performansımın kötü gittiği zaman olmadı. Her zaman üzerine koydum, takım arkadaşlarım için mücadele ettim ve iyi futbol oynamaya çalıştım. Bazı maçlarda normal performanslar sergilediğim oluyordu ama her maça en iyisini yapmak için çıkıyorum. Sahada iyi olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı pozisyona sokuyorum, onlara yardım ediyorum."

Cengiz Ünder, Uluslar Ligi organizasyonuyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Her kampa farklı bir motivasyonla geliyorum. Burada çok iyi bir ortam var. Sürekli gelmek istiyoruz. Buradaki arkadaşlık ortamı bambaşka bir seviyede. Çok iyi bir grubumuz var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

"Hedeflerimden biri İngiltere Premier Lig'de oynamaktı"

Cengiz Ünder, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'ye transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Leicester City'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Cengiz, "Her zaman hedeflerimden biri İngiltere Premier Lig'de oynamaktı. Artık oradayım. Umarım orada kalıcı bir oyuncu olurum ve hayalim olan Premier Lig'de yıllarca oynarım." diye konuştu.