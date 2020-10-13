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Hataysporda koronavirüs vakası
Atakaş Hatayspor, 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi yaşanan bu gelişme akdeniz ekibinde şok etkisi yarattı.
4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Atakaş Hatayspor, 7 puanla yedinci basamakta yer alıyor.
Kamuoyuna!— Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 13, 2020
Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur#AtakaşHatayspor
Etiketler: koronavirüs HataysporSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 19:36
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