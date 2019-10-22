Spor
Çebi, Avcı'yla buluştu22 Ekim 2019 Salı 12:28 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 12:33
Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.
Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ahmet Nur Çebi Abdullah Avcı