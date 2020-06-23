Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini uzattı
Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın transfer iddialarına noktayı koydu.
Mavi-yeşilli takım, son günlerde Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak.
Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.
Etiketler: çaykur rizespor Oğulcan ÇağlayanSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 19:20
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