ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının finalinde, 7 numaralı seribaşı Sabalenka ile 6 numaralı seribaşı Garcia karşılaştı.

Garcia, kendisi gibi WTA Finalleri'nde ilk defa final oynayan rakibini, 1 saat 41 dakika sonunda 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

29 yaşındaki Garcia, 2005'te bunu başaran Amelie Mauresmo'dan sonra WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan 2'nci Fransız tenisçi oldu.

Yazdan itibaren formunu giderek arttıran Garcia, bu sezon 4'üncü, kariyerinin 11'inci tekler şampiyonluğuna ulaştı.