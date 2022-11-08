Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Caroline Garcia WTA Finalleri'ni kariyerinde ilk kez kazandı
[AA arşiv]
Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen 2022 WTA Finalleri'ni, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenen Fransız Caroline Garcia kazandı.
ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının finalinde, 7 numaralı seribaşı Sabalenka ile 6 numaralı seribaşı Garcia karşılaştı.
Garcia, kendisi gibi WTA Finalleri'nde ilk defa final oynayan rakibini, 1 saat 41 dakika sonunda 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
29 yaşındaki Garcia, 2005'te bunu başaran Amelie Mauresmo'dan sonra WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan 2'nci Fransız tenisçi oldu.
Yazdan itibaren formunu giderek arttıran Garcia, bu sezon 4'üncü, kariyerinin 11'inci tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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