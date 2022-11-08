Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular 3 madalya kazandı
İspanya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde milli sporcular 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Granada kentinde düzenlenen organizasyonda Abdullah Öztürk-Nesim Turan, Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ile Abdullah Öztürk- Nergiz Altıntaş takımları 3 bronz madalya kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 2 farklı kategoride bronz madalya kazanan paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah Öztürk, 2024 Paris’te uygulanacak yeni formatı ilk defa tecrübe ettiklerine dikkat çekti.
"Daha iyisi olabilirdi. Şimdilik 3 bronz madalya ile başladık. Turnuva tek maçlarıyla devam ediyor. Orada daha iyi sonuçlar alacağımızdan eminim. Herkesin emeğine sağlık."
Şampiyonada bugün İrem Oluk ve Ali Öztürk bireysel kategoride mücadele edecek.
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