Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Granada kentinde düzenlenen organizasyonda Abdullah Öztürk-Nesim Turan, Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ile Abdullah Öztürk- Nergiz Altıntaş takımları 3 bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2 farklı kategoride bronz madalya kazanan paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah Öztürk, 2024 Paris’te uygulanacak yeni formatı ilk defa tecrübe ettiklerine dikkat çekti.

"Daha iyisi olabilirdi. Şimdilik 3 bronz madalya ile başladık. Turnuva tek maçlarıyla devam ediyor. Orada daha iyi sonuçlar alacağımızdan eminim. Herkesin emeğine sağlık."

Şampiyonada bugün İrem Oluk ve Ali Öztürk bireysel kategoride mücadele edecek.