Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Antalyaspor, geçen sezon çeyrek finalde veda ettiği organizasyona bu sezon 4. eleme turundan katılıyor. Pendikspor da 4. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım 5. tura yükselecek.