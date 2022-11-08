Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor'un kupadaki rakibi Efeler 09 FK
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Tek maç eleme sistemiyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
HangiKredi Ümraniyespor kupaya bu turda dahil oldu. Efeler 09 FK ise 2. turda Somaspor, 3. turda da Altay'ı eleyerek 4. tura yükseldi.
Etiketler: Ümraniyespor Türkiye Kupası
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