Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

HangiKredi Ümraniyespor kupaya bu turda dahil oldu. Efeler 09 FK ise 2. turda Somaspor, 3. turda da Altay'ı eleyerek 4. tura yükseldi.