Milli Takım, Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşıyor. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetiyor.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi. 1-0.

| GOL! Portekiz, Otavio'nun attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/TJpNk5C852 — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2022

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı. 2-0.

| GOL! Portekiz, Diogo Jota'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/ymlUG8sE7W — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2022

65. dakikada Burak Yılmaz farkı bire indirdi. 2-1

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanıyor. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.

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[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Portekiz golü yaklaştı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 15. dakikada Diogo Jota'un pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Bernardo Silva yerden vuruşunu yaptı. Sol direkten oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağa bekletmeden vuran Otavio, topu filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz, ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Diogo Costa'da kaldı.

[Fotoğraf: Reuters]

22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun, çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.

GOL - 42. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Portekiz'de Otavio ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Diogo Jota kafa vuruşunu yaptı ve fark ikiye çıktı. 2-0

Müsabakanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Estadio do Dragao.

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal).

Goller: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Diogo Jota (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 34 Zeki Çelik (Türkiye), Dk. 35 Diogo Jota (Portekiz)

Maçın 21 kişilik kadorusu

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin.

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu.

F​orvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun.