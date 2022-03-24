Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası tamamlandı. 23 milli sporcunun katıldı şampiyonada kadın sporcuları tarihi bir başarı elde etti.

48 kiloda Erivan Barut, Slovak Nicole Durikova'yı, 52 kiloda da Hatice Akbaş ise Hırvat Nikolina Cacic'i yenerek altın madalya elde etti.

63.5 kilo finalinde Slovak Miroslava Jedinakova'ya yenilen Gizem Özer ise gümüş madalya aldı. Kadınlarda milli sporcu Gizem En, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, böylece kadınlarda 2 altın ile birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya ile kazanarak Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Erkek Milli takım ikinci oldu

Erkek Milli Takım da Hırvatistan'dan madalyalarla döndü. 2 altın, 4 bronz madalya kazanan sporcular takım halinde ikinci oldu.

Ay yıldızlı sporculardan Kerem Özmen ve Samet Gümüş altın, Nurullah Oyan, Tahir Taha Akkoyun, Mehmethan Çınar ve Emir Büyükdağ bronz madalya elde etti.