Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda saat 21.45'te başlayan. Mücadele, TRT 1, TRT Radyo 1 ve trtizle.com'dan naklen yayımlanıyor.

2. dakikada Doğukan Sinik milli takımı 1-0 öne geçirdi.

GOOOLL!! Doğukan Sinik! Milli Takımımız maça golle başlıyor! pic.twitter.com/pZBLnxWanU — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

Doğukan Sinik 14. dakikada ay yıldızlıların ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

GOOOLL!! Halil'in nefis pasında Doğukan Sinik'le farkı 2'ye çıkardık! pic.twitter.com/SdaW93njsO — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milli takım lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise üç puanı bulunan Lüksemburg, Faroe Adaları'na konuk olacak.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: Reuters]

Litvanya ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, rakibi Litvanya ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Milliler, Litvanya karşılaşmasıyla tarihindeki 91. farklı ülkeyle karşılaşmış oldu.

Stefan Kuntz'tan 6 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Faroe Adaları karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'ın, yerine Doğan Alemdar, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

Millilerde hafif sakatlıkları bulunan Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu ise tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almadı.

Serdar Dursun ve Doğukan Sinik ilk kez ilk 11'de

A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Doğukan Sinik da ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.

[Fotoğraf: AA]

Doğan Alemdar ilk maçına Litvanya karşısında çıktı

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

[Fotoğraf: AA]

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki 5 bin 67 kişilik LFF Stadı'ndaki mücadelede Türk taraftarlar da tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 300 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

Türkiye 606. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 814 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 605 karşılaşmanın 522'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 605 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Stat: LFF Stadı

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic.

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.

Goller: Dk. 2 ve 14 Doğukan Sinik (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 9 Paulius Golubickas (Litvanya)