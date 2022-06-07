A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'yı deplasmanda mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

TRT 1, TRT Radyo 1 ve trtizle.com'dan naklen yayımlanan mücadeleyi Sırbistan federasyonundan Novak Simovic yönetti.

Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlılar, 2 ve 14. dakikalarda Doğukan Sinik'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda 56. dakikada VAR kontrolü sonrasında kazandığımız penaltı atışını gole çeviren Serdar Dursun, 81. dakikada farkı 4'e çıkardı.

Farkı daha da artıran milliler, 89. dakikada Yunus Akgün ve 90. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golleriyle sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tarihte ilk kez karşılaştığı Litvanya'yı farklı mağlup eden Türkiye, bu sonuçla 10 gole ulaştığı 2. maçlar sonucunda 6 puanla zirvedeki yerini korudu. Litvanya ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Milli takım, gruptaki ilk maçında da Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etmişti.

A Milliler grubun üçüncü maçında ise 11 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

2. dakikada Doğukan Sinik milli takımı 1-0 öne geçirdi.

GOOOLL!! Doğukan Sinik! Milli Takımımız maça golle başlıyor! pic.twitter.com/pZBLnxWanU — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

Doğukan Sinik 14. dakikada ay yıldızlıların ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

GOOOLL!! Halil'in nefis pasında Doğukan Sinik'le farkı 2'ye çıkardık! pic.twitter.com/SdaW93njsO — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

56. dakikada millilerimiz Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golü ile farkı üçe çıkardı.

GOOOLL!! Serdar Dursun'un penaltısıyla Litvanya'da skoru 3-0'a getiriyoruz! pic.twitter.com/vQwLzKqMSN — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

Serdar Dursun 82. dakikada ay yıldızlıların dördüncü golünü filelerle buluşturdu.

GOOOLL!! Mert'ten orta, Serdar Dursun'dan bir gol daha! Fark 4'e çıktı! pic.twitter.com/I1Rq01bKmy — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

89. dakikada Yunus Akgün millilerin beşinci golünü attı.

GOOOLL!! Kerem'in pasında Yunus ilk golünü attı! Goller yağmur gibi geliyor! pic.twitter.com/B4PmbO08B9 — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

90. dakikada Halil Dervişoğlu maçın altıncı golünü atarak skoru belirleyen isim oldu. 0-6

GOOOLL!! Millilerden Litvanya'da gol sağanağı! Halil Dervişoğlu attı, 6-0 oldu. pic.twitter.com/R9RDqA1PpV — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

[Fotoğraf: Reuters]

Litvanya ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, rakibi Litvanya ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Milliler, Litvanya karşılaşmasıyla tarihindeki 91. farklı ülkeyle karşılaşmış oldu.

Stefan Kuntz'tan 6 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Faroe Adaları karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'ın, yerine Doğan Alemdar, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

Millilerde hafif sakatlıkları bulunan Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu ise tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almadı.

[Fotoğraf: AA]

Serdar Dursun ve Doğukan Sinik ilk kez ilk 11'de

A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Doğukan Sinik da ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.

Doğan Alemdar ilk maçına Litvanya karşısında çıktı

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

[Fotoğraf: AA]

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki 5 bin 67 kişilik LFF Stadı'ndaki mücadelede Türk taraftarlar da tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 300 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye 606. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 814 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 605 karşılaşmanın 522'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Milliler, 605 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada milli takım öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

7. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Orta sahada Salih Özcan'ın kaptırdığı topla gelişen Litvanya atağında sağ kanatta Novikovas topla buluştu. Kaan'dan sıyrılan ve ceza sahasına giren Novikovas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 14. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Doğukan, Halil'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden meşin yuvarlağı kurtaran Doğukan, dar açıdan fileleri havalandırdı. 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: LFF Stadı

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic.

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Edgaras Utkus), Novikovas (Dk. 64 Nauris Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Dominykas Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Fedor Cernych), Laukzemis (Dk. 65 Augustinas Klimavicius).

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Eren Elmalı), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.

Goller: Dk. 2 ve 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (penaltıdan) ve 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 9 Paulius Golubickas, Dk. 46 Limas Klimavicius, Dk. 79 Edgaras Utkus (Litvanya), Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 79 Serdar Dursun (Türkiye)