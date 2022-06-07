Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda iki madalya kazandı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası tamamlandı. Türkiye organizasyonda 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi 17 sporcu temsil etti.
Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım müsabakasında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Trap Karışık Takım disiplininde Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu arada organizasyonda havalı-ateşli silahlar ve plak atışları branşlarından toplam 9 Türk hakem görev aldı.
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