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Spor
TRT HABER / AA 20.08.2023 20:00

CANLI | Türkiye-Hırvatistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda şampiyonluk için parkeye çıktı. Ay-yıldızlılar, finalde Hırvatistan'la karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında şampiyonluk maçına çıktı. Ay yıldızlılar, finalde turnuvanın bir diğer güçlü takımı Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor.

Milli takım, Türkiye'nin ev sahibi olduğu turnuvanın C Grubu’nda İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaştı. Ergin Ataman’ın ekibi üç maçı da farklı kazanarak lider olarak yarı finale yükseldi.

Kırmızı beyazlılar yarı finalde ise İsveç ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü koruyan ekibimiz, sahadan 105-84 galip ayrıldı.

Hırvatistan ise D Grubu’nda yer aldı. Balkan ekibi; Belçika, İsveç ve Hollanda’yı mağlup ederek grubu lider tamamladı. Josip Sesar’ın takımı yarı finalde ise Ukrayna’yı 85-70 geçerek adını finale yazdırdı.

Final maçını kazanan taraf, gelecek yaz 2-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olimpiyat eleme turnuvasında yer alma hakkı kazanacak.

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