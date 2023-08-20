Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 20.08.2023 20:55

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası macerası sürüyor. Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan milliler, hata yapmadan yoluna devam etti.

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başlamıştı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağlamıştı.

Türkiye ile Azerbaycan, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez karşılaştı. İki ülke arasında oynanan 5 mücadeleyi de Filenin Sultanları üstün tamamladı.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları" 21 Ağustos Pazartesi günü TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Salon: Castello

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)

Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13

Süre: 63 dakika (19, 22, 22)

Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:

21 Ağustos Pazartesi: 18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba: 18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe: 21.00 Türkiye-Almanya

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Azerbaycan Filenin Sultanları Voleybol
Sıradaki Haber
Beşiktaş Pendikspor karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi
22:22
Ambulans uçak 12 yaşındaki çocuk için havalandı
21:08
Manisa'da otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı
19:47
Kocaeli'de freni boşalan minibüs ağaca çarptı: 6 yaralı
19:44
Bakan Koca: Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz
19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
FOTO FOKUS
İpsala Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle kapatıldı
İpsala Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ