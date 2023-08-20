Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası macerası sürüyor. Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan milliler, hata yapmadan yoluna devam etti.

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başlamıştı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağlamıştı.

Türkiye ile Azerbaycan, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez karşılaştı. İki ülke arasında oynanan 5 mücadeleyi de Filenin Sultanları üstün tamamladı.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları" 21 Ağustos Pazartesi günü TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

Salon: Castello

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)

Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13

Süre: 63 dakika (19, 22, 22)

Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:

21 Ağustos Pazartesi: 18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba: 18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe: 21.00 Türkiye-Almanya

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya