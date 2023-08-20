Sivasspor Gaziantep'te kazandı

Gaziantep ile FK Sivasspor, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.
EMS Yapı Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alonso, 44. dakikada Caner Osmanpaşa ile 84. dakikada Rodrigues kadyetti.
Gaziantep FK'nın tek golünü ise 50. dakikada Furkan Soyalp attı.
Gaziantep FK, yaşanan deprem felaketinin ardından yaklaşık 6 buçuk ay sonra evinde resmi bir maça çıkacak. Erdal Güneş'in öğrencileri, taraftarları önünde galibiyete ulaşamadı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Ligde ilk galibiyetini alan Sivasspor bu galibiyetle 4 puana yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Emrah Başsan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
GOL - 12. dakikada EMS Yapı Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen takımın atağında Alaaddin Okumuş'un ceza sahası içine yaptığı ortasında Alonso'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu. 0-1.
15. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Markovic'in sert vuruşanda top az farkla auta gitti.
GOL - 44. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasına ceza sahası içinde topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top ağlara ulaştı. 0-2.
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 50. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Bikel'in pasını Gradel tek vuruşla Furkan'a bıraktı, meşin yuvarlağı önünde bulan Furkan'ın yerden düzgün şutu ağlarla buluştu. 1-2
59. dakikada Sivassporlu N'jie'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruş savunmada Djilobodji'ye çarparak kornere çıktı.
66. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışından topla buluşan Max Gradel'in set şutunu Sivas kalecisi Ali Şaşal son anda kornere çeldi.
67. dakikada Gaziantep FK'nın Gradel ile sol köşeden kullandığı kornerde topa iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu üst direkten döndü.
73. dakikada M'Bakata'nın sağ kanattan ceza sahası içine tehlikeli ortasını Sivas kalecisi Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.
GOL - 83. dakikada Sivasspor'un kontra atağında Saiz'in pasıyla savunma arkasında topla buluşan N'Jie'nin penaltı noktasına attığı ara pasında Rodrigues topu filelere gönderdi. 1-3
Mücadeleyi Sivasspor 3-1 kazandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Bilal Gölen.
Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp (Dk. 87 Ogün Özçiçek), Jevtovic, Gradel (Dk. Veliu), Mustafa Eskihellaç, M'Bakata, Markovic (Dk. 46 Riascos), Stankovski (Dk. 46 Bikel).
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Charisis, Camara, Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Murat Paluli), Alonso, Yunus Emre Konak (Dk. 90 Keita), Caner Osmanpaşa, Emrah Başsan (Dk. 90+4 Hakan Arslan), N'jie (Dk. 85 Kvet), Rodrigues.
Goller: Dk. 12 Alonso, Dk. 44 Caner Osmanpaşa, Dk. 84 Rodrigues (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 50 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 35 Stankovski, Dk. 39 Arda Kızıldağ, Dk. 46 Jevtovic, Dk. 53 Khacef, Dk. 87 Bikel (Gaziantep FK), Dk. 4 Caner Osmanpaşa, Dk. 65 Rodrigues, Dk. 90+4 Charisis, Dk. 90+4 Camara (EMS Yapı Sivasspor)