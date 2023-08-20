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Spor
TRT HABER / AA 20.08.2023 21:35

Pendikspor'dan Beşiktaş'a 90+4'te çelme

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Pendikspor'dan Beşiktaş'a 90+4'te çelme
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş ile Pendikspor, Beşiktaş Park'ta karşılaştı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Karşılaşmanın 90 dakikasını önde götüren Beşiktaş 90+4. dakikada yıkıldı. Pendikspor uzatma bulduğu penaltı golüyle karılaşmadan bir puanla ayrıldı.

Beşiktaş 12. dakikada Colley ile 1-0 öne geçti. Pendikspor 90+4. dakikada penaltıdan Romero kaydetti. 

Beşiktaş, bu beraberliğin ardından 4 puana yükseldi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise ilk puanın alarak haftayı 1 puanla kapattı.

Beşiktaş lige 6 değişiklikle döndü
Beşiktaş lige 6 değişiklikle döndü

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. siyah beyazlılar ligde evindeki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

GOL - 12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Pendikspor'dan Beşiktaş'a 90+4'te çelme

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada hızlı gelişen atakta soldan Muleka'nın pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın gelişine sert şutunda top kaleciden oyun alanına döndü.

79. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinde pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak Erdem'in ayaklarıyla müdahalesiyle kornere gitti.

PENALTI - 90+3. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Thuram, ceza sahası içinde Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalınca pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 90+4. dakikada topun başına geçen Romero, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

90+6. dakikada soldan Rebic'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Demir Ege Tıknaz'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 60 Rashica), Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 89 Demir Ege), Hadziahmetovic (Dk. 71 Rebic), Gedson, Onur Bulut, Muleka (Dk. 60 Chamberlain), Aboubakar (Dk. 89 Onana).

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, İbrahim Akdağ (Dk. 61 Hasan Kılıç), Gökcan Kaya (Dk. 76 Görkem Bitin), Vukovic, Halil Akbunar (Dk.84 Endri Çekiçi), Diaby (Dk. 46 Romero), Eze (Dk. 62 Thuram).

Goller: Dk. 12 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+4 Romero (penaltıdan) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Serkan Asan, Dk. 90+7 Welinton, Dk. 90+8 Vukovic (Pendikspor), Dk. 81 Rashica, Dk. 90+8 Mert Günok ve Onur Bulut (Beşiktaş), Rebic (Maçın ardından)

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