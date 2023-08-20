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Spor
TRT HABER / AA 20.08.2023 20:00

12 Dev Adam olimpiyat elemeleri biletini alamadı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan’a 84-71 mağlup olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ne katılma hakkını kaybetti.

12 Dev Adam olimpiyat elemeleri biletini alamadı

Bu sonuçla Türkiye, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde oynama hakkını kaybetti. Hırvatistan ise elemelerde mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Hırvatistan, dış atışlardan Filipovic, pota altından ise Saric ve Zubac ile skor üretti. Hırvatistan, 3 sayılık atışlarda 8'de 0'la oynayan A Milli Takım karşısında ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Hırvatistan, Saric'in 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı. 16-32.

Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanmaya çalışan milli takıma Hezonja'nın peş peşe kaydettiği dış atışlarıyla yanıt veren ve farkı açan Hırvatistan, soyunma odasına 48-29 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Furkan Korkmaz'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle toparlanan Türkiye, 25. dakikada farkı tek hanelere çekti. 46-53.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ay-yıldızlılar, kalan bölümde iyi oyununu sürdürmesine rağmen Saric'i durdurmayı başaramadı ve son çeyreğe Hırvatistan'ın 66-55 üstünlüğüyle gidildi.

Dördüncü çeyrekte dış atışlardan kritik basketler bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı ve FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Olimpiyat Elemeleri Statüsü

Basketbolda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 12 takım mücadele edecek.

Oyunlara ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Dünya Kupası'ndan 7 takım doğrudan katılma hakkı kazanacak. Bu ülkelerin yanı sıra gelecek yıl düzenlenecek elemelerden 4 ekip daha 2024 Paris bileti alacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Michal Proc (Polonya)

Türkiye: Kenan Sipahi, Şehmus Hazer 16, Furkan Korkmaz 19, Ömer Faruk Yurtseven 9, Alperen Şengün 14, Ercan Osmani 2, Onuralp Bitim 6, Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca 5

Hırvatistan: Filipovic 10, Smith 14, Hezonja 16, Saric 22, Zubac 8, Dreznjak 5, Badzim 6, Kapusta 3

1. Periyot: 14-24

Devre: 29-48

3. Periyot: 55-66

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