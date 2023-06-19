CANLI | Türkiye-Galler

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetiyor.

Galler'de Mempham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Galler'de Morrell, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galler'de Morrell bu hareketi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı... pic.twitter.com/rIyhy3Qp6C — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023

D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Milliler, Galler karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.

Grubun diğer maçında ise saat 19.00'da oynanan maçta Ermenistan, Letonya'yı 2-1 yendi. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününde de bay geçti.

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[Fotoğraf: AA]

Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

Türkiye, ilk maçta deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 yendi. Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Letonya'dan ise 3-2'lik galibiyetle döndü.

Galler ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne istediği başlangıcı yapamadı. Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Robert Page'in öğrencileri, Letonya'yı 1-0 yendi, Ermenistan'a ise 4-2 kaybetti.

URO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson.

Sarı kart: Dk. 16 Zeki Çelik (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 41 Morrell (Galler)