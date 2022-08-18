Yeni Malmö Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı İskoç hakem William Collum yönetiyor.

18. dakikada Malmö, Moustafa Zeidan ile 1-0 öne geçti.

Malmö, Zeidan'ın attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/Suz4bgXdXb — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2022

Sivasspor, 30. dakikada Leke James ile eşitliği sağladı. 1-1

37. dakikada Malmö Christiansen ile bir kez defa öne geçti. 2-1

Malmö, Christiansen'in frikikten attığı golle Sivasspor karşısında tekrar öne geçti. #UEL pic.twitter.com/qhUxnCinab — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2022

Demir Grup Sivasspor, İsveç'ten avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Sivas temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlamış ve Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 20 maça çıkan kırmızı beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı. 2 maç ise berabere sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Sivasspor geçen sezon da Avrupa'da mücadele etmişti

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti. Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Malmö öne geçti. Birmancevic'in pasını alan Zeidan'ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu:1-0

23. dakika Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sol taraftan Malmö ceza sahasına etkili giren James'in vuruşunda top kaleci Dahlin'in ellerinde kaldı.

GOL - 30. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Uğur çiftçinin ortasına kafa vuran James meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 37. dakikada Malmö tekrar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın, Malmölü Erdal Rakip'i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen'in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1

42. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Birmancevic'in pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Ceesay'in topuna Caner Osmanpaşa ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Malmö

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Kiese Thelin, Birmancevic.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Kerem Kesgin, Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.

Goller: Dk. 18 Moustafa Zeidan, Dk. 37 Anders Christiansen (Malmö), Dk. 30 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 38 Erdal Rakip (Malmö)