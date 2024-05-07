Mısır: Gazze'de ateşkese ulaşmak zorunlu

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız'ın yaptığı açıklamaya göre Savunma Bakanı Zeki, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede başta Gazze Şeridi'ndeki kriz olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ışığında ortak öneme sahip konular ele alındı.

CENTCOM Komutanı'ndan Kahire'ye sürpriz ziyaret

Mısır Savunma Bakanı Zeki, Gazze'de sükunet ve ateşkes için uluslararası toplumun etkin güçlerinin koordine olması gerektiğine dikkati çekerek, Filistinlilerin yaşadığı insani krizin hafifletilmesi için Refah Sınır Kapısı'ndan yardım girişinin yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

CENTCOM Komutanı Kurilla ise iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki stratejik ortaklık ve devam eden koordinasyona desteğini yineledi.

İsrail'in Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kentine askeri operasyon düzenleyeceğini duyurmasının ardından CENTCOM Komutanı Kurilla, sürpriz bir ziyaretle Kahire'ye gelmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında bu sabah "operasyonel kontrol" sağlandığını duyurmuştu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.