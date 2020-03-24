Takım savunmasının ön planda tutulduğu günümüz futbolunda, adam eksiltmek yani çalımla rakibi oyundan düşürmek büyük öneme sahip.

Süper Lig’de de geride kalan 26 haftada, bazı futbolcular bu yetenekleriyle dikkat çekti. Oyuncu geçme konusunda zirvede, Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah bulunuyor.

Sezon başında 3 milyon 600 bin euro karşılığında bonservisi Atletico Madrid’den alınan Ganalı orta saha, maç başına 3,1 başarılı çalımla ilk sırada yer aldı. Mensah bu sezon ligde 3 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Bu alanda Mensah’ı, Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme takip ediyor.

Nijeryalı yıldız, maç başına 2 virgül 96 başarılı adam eksiltme ile ikinci basamakta bulunuyor. Nwakaeme ligde 10 kez fileleri havalandırırken, 9 da gol pası verdi.

Çalım atma konusunda Süper Lig’in en başarılı üçüncü ismi ise BtcTurk Yeni Malatyasporlu Moryke Fofana.

Fildişi Sahilli oyuncu, geride kalan 26 haftada maç başına 2, 95'lik oran yakaladı.

Rakip eksiltme konusunda bu futbolcuları Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile Beşiktaşlı Kevin N’Koudou takip ediyor.