Premier Lig'de yılın en iyilerinin belirlendiği Profesyonel Futbolcular Birliği Ödülleri sahiplerini buldu.

Leicester forması giyen Çağlar Söyüncü, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın karşılığını yılın 11'ine seçilerek aldı.

24 yaşındaki oyuncu Harry Maguire, Aymeric Laporte ve Davinson Sanchez gibi birçok ismi geride bıraktı ve yılın en iyi 2 stoperinden birisi oldu.

Çağlar, geri dörtlüde Liverpool hegemonyasını kıran tek oyuncu olmayı da başardı.

Yılın en iyi 11'inde Liverpool'dan 5, Manchester City ve Leicester'dan 2, Arsenal ile Burnley'den ise 1'er futbolcu yer alırken, kale Nick Pope'a emanet edildi.

Savunma 4'lüsü Trent Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Çağlar Söyüncü ve Andrew Robertson'dan oluşturuldu.

Orta alanda David Silva, Jordan Henderson ve Kevin De Bruyne; ileri uçta ise Jamie Vardy, Pierre-Emerick Aubameyang ve Sadio Mane'ye yer verildi.

Diğer yandan Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Yılın genç oyuncusu ise Liverpool'un başarılı sağ beki Trent Alexander-Arnold oldu.