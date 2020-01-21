Estetik., müzik ve yetenek. Artistik Patinaj Avrupa Şampiyonası başlıyor.

Sporcuların buzdaki dansına Avusturya'nın Graz kenti ev sahipliği yapacak. 33 ülkeden 170 sporcu, dallarında Avrupa'nın en iyisi olmak için piste çıkacak.

Ülkemizi kadınlarda Sinem Kuyucu, erkeklerde Burak Demirboğa, Buz Dansı kategorisinde ise Nicole Lauren Kelly - Berk Akalın çifti temsil edecek.

26 Ocak Pazar gününe kadar sürecek olan organizasyon TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT HABER