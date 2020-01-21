Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya sıralamasının 49. basamağındaki Jennifer Brady ile oynadığı ilk tur maçını, ilk sette zorlanmasına rağmen 2-0 (7-6, 6-1) kazandı.

9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'in yanı sıra 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber de rakibini 2-0 yenerek 2. tur biletini aldı.

Erkeklerde fire yok

Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, geçen yıl çeyrek final oynayan dünya 50 numarası Frances Tiafoe'ya karşı yer yer zorlansa da 3-1'lik (6-3, 4-6, 6-4, 6-2) skorla adını 2. tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 10 numaralı seribaşı Gael Monfils, 11 numaralı seribaşı David Goffin ve seyircisi önünde mücadele eden 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios da maçlarını 3-0 kazanarak tur atladı.

3. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Tatsuma Ito, 3 numaralı seribaşı Roger Federer de Filip Krajinovic ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Polona Hercog ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Zheng Saisai mücadele edecek.

Nadal ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 73. basamağındaki Hugo Dellien karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Adrian Mannarino'yu, 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista da Feliciano Lopez'i 3-0 mağlup ederek adlarını 2. tura yazdırdı.

2014 şampiyonu ve 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ise Damir Dzumhur'u 3 saat sonunda 3-1 (7-5, 6-7, 6-4, 6-4) yenerek yoluna devam etti.

[Fotoğraf: Reuters]

12 numaralı seribaşı Konta elendi

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, dünya 41 numarası Kristina Mladenovic ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı.

5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 6 numaralı seribaşı Belinda Bencic ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys, rakiplerini 2-0 ile geçerek 2. tura yükseldi.

Dünya 78'incisi Ons Jabeur, Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 12 numaralı seribaşı olan rakibini eledi.

19 numaralı seribaşı Donna Vekic de turnuvaya davetle katılan 2008 şampiyonu Maria Sharapova'yı 2-0 (6-3, 6-4) yendi.

Kaynak: AA