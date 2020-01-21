Avustralya Açık'ta heyecan sürüyor21 Ocak 2020 Salı 20:15 - Son Güncelleme
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde korta çıkan favoriler fire vermedi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.
Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya sıralamasının 49. basamağındaki Jennifer Brady ile oynadığı ilk tur maçını, ilk sette zorlanmasına rağmen 2-0 (7-6, 6-1) kazandı.
9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'in yanı sıra 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber de rakibini 2-0 yenerek 2. tur biletini aldı.
Erkeklerde fire yok
Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, geçen yıl çeyrek final oynayan dünya 50 numarası Frances Tiafoe'ya karşı yer yer zorlansa da 3-1'lik (6-3, 4-6, 6-4, 6-2) skorla adını 2. tura yazdırdı.
7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 10 numaralı seribaşı Gael Monfils, 11 numaralı seribaşı David Goffin ve seyircisi önünde mücadele eden 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios da maçlarını 3-0 kazanarak tur atladı.
3. gün programı
Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Tatsuma Ito, 3 numaralı seribaşı Roger Federer de Filip Krajinovic ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Polona Hercog ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Zheng Saisai mücadele edecek.
Nadal ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi
Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 73. basamağındaki Hugo Dellien karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Adrian Mannarino'yu, 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista da Feliciano Lopez'i 3-0 mağlup ederek adlarını 2. tura yazdırdı.
2014 şampiyonu ve 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ise Damir Dzumhur'u 3 saat sonunda 3-1 (7-5, 6-7, 6-4, 6-4) yenerek yoluna devam etti.
12 numaralı seribaşı Konta elendi
Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, dünya 41 numarası Kristina Mladenovic ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı.
5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 6 numaralı seribaşı Belinda Bencic ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys, rakiplerini 2-0 ile geçerek 2. tura yükseldi.
Dünya 78'incisi Ons Jabeur, Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 12 numaralı seribaşı olan rakibini eledi.
19 numaralı seribaşı Donna Vekic de turnuvaya davetle katılan 2008 şampiyonu Maria Sharapova'yı 2-0 (6-3, 6-4) yendi.
Kaynak: AA