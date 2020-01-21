İzmir ekibinin kadrosuna dahil etmek istediği Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in kulübü Brondby, oyuncunun Göztepe'ye transferi için onay verdi.

Danimarka Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 yıldır takımda forma giyen Kamil Wilczek'in transferi için iki ekibin anlaştığı belirtildi.

Polonyalı golcü, "Kulübe, bana ve aileme yurtdışında başka bir maceraya atılma fırsatı verdiği için minnettarım. Brondby her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Wilczek, Danimarka kulübünün formasıyla 163 maçta 93 gole imza attı.

Kaynak: TRT HABER