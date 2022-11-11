Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün ön eleme maçlarını başarıyla geçen Nisanur Erbil, bugün tablo-64’te Kanadalı sporcu Pamela Brind'amour'u 15-11, tablo-32’de ise Koreli rakibi Jisu Yoon'u 15-13 mağlup ederek tablo-16'ya yükseldi.

Bu turda Yunan sporcu Despina Georgiadou'ya 15-7 yenilen Erbil, çeyrek final şansını kaçırdı ve 10'uncu sıranın sahibi oldu.

Cezayir’de mücadele yarın erkekler kılıçta ana tablo karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kategoride de ilk günkü ön eleme maçlarını başarıyla geçen milli eskrimci Enver Yıldırım, mücadele edecek.

Büyükler Dünya Kupası 13 Kasım Pazar günü kadınlar ve erkeklerde yapılacak takım müsabakalarının ardından son bulacak.