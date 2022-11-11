Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükler Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcu Nisanur Erbil 10. oldu
[Fotograf: AA]
Cezayir'in ev sahipliği yaptığı Büyükler Kılıç Dünya Kupası'nı milli sporcu Nisanur Erbil, 10. sırada tamamladı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün ön eleme maçlarını başarıyla geçen Nisanur Erbil, bugün tablo-64’te Kanadalı sporcu Pamela Brind'amour'u 15-11, tablo-32’de ise Koreli rakibi Jisu Yoon'u 15-13 mağlup ederek tablo-16'ya yükseldi.
Bu turda Yunan sporcu Despina Georgiadou'ya 15-7 yenilen Erbil, çeyrek final şansını kaçırdı ve 10'uncu sıranın sahibi oldu.
Cezayir’de mücadele yarın erkekler kılıçta ana tablo karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kategoride de ilk günkü ön eleme maçlarını başarıyla geçen milli eskrimci Enver Yıldırım, mücadele edecek.
Büyükler Dünya Kupası 13 Kasım Pazar günü kadınlar ve erkeklerde yapılacak takım müsabakalarının ardından son bulacak.
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